Fiorentina, continua il pressing sul Psg per Jesè

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Marco Benassi dal Torino, in casa viola è tempo di pensare all’attacco. Continuano i contatti con il Psg, con il quale la Fiorentina sta cercando di raggiungere un accordo per portare Jesè in Toscana. L’attaccante spagnolo, approdato all’ombra della Tour Eiffel l’estate scorsa, ha trascorso la seconda parte della passata stagione in prestito al Las Palmas, squadra che gli ha permesso di ritrovare il campo con maggiore continuità.