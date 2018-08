La Fiorentina ha tempo fino al 31 agosto per piazzare gli ultimi giocatori in uscita. Come riporta il portale peruviano ‘Libero’ il difensore Maxi Olivera sarebbe vicino al Fenerbahçe. L’agente del giocatore è in contatto col club turco per trovare un accordo. Un altro giocatore viola che potrebbe salutare Firenze e partire per l’estero pare essere Cristoforo.