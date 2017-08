Fiorentina: ecco chi è German Pezzella, da piccolo lo chiamavano Samuel ma lui tifa River

German Pezzella, classe 1991, da qualche giorno è un nuovo giocatore della Fiorentina. Inizia sin da piccolo a giocare a calcio con suo fratello, poi la sua storia ci racconta di un paragone importante: viene accostato a Walter Samuel. Pezzella però fa una scelta ben precisa e ben diversa da quella di Samuel: inizia a giocare per il River Plate, storica rivale del Boca. L’amore per i “rojiblanco” è viscerale, in un’intervista ha ammesso di guardare tutte le partite e soffrire molto anche dal divano, parole confermate dal suo profilo Instagram in cui ricorda spesso il suo ex club.

TIFO, GOL E… UN LIBRO Il suo primo gol per il River, il giovane Pezzella con il numero 20 sulle spalle lo segna nel torneo di Transiciòn contro il Colòn (Santa Fe) all’ottantottesimo minuto di una partita molto sentita in Argentina, tanto che il racconto di quella partita va a finire sul libro “Gallardo monumental” in cui si parla dell’intuizione del suo allenatore (Gallardo, appunto) di farlo avanzare per sfruttare la sua potenza fisica nei colpi di testa. L’altro gol importante invece lo mette a segno proprio contro il Boca Junior, anche qui trova la rete che vale il pareggio.

L’ITALIA NEL DESTINO Il primo a credere in lui fu l’ex Lazio Almeyda e al River ha giocato proprio con Simeone che ora ritroverà alla viola. Per lui, contro la Juve sarà una partita speciale e non solo per l’antica rivalità tra fiorentini e juventini, quanto piuttosto per l’incontro con il “rivale” Dybala (tifoso del Boca) e con l’amico Higuain, che come lui tifa River. Il derby in salsa argentina è servito.