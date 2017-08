Fiorentina, trovato accordo con Emre Mor. Si tratta con il BVB

La Fiorentina sembra abbia trovato l’accordo con Emre Mor, attaccante del Borussia Dortmund. Per il giocatore è pronto un quinquennale da 1,5 milioni a stagione, da limare la distanza sul costo dell’operazione (15 milioni contro i 13 offerti dai Viola), sull’attaccante turco c’è anche la Roma. Per la mediana piacciono Ndombelé (Amiens) e Nkunku (Psg), previsto in settimana l’arrivo di Eysseric (Nizza). In attacco, qualora dovesse partire Kalinic, si punterebbe tutto su uno tra Zapata (Udinese) e Simeone (Genoa). In via di definizione l’arrivo di Simic, centrocampista classe 2001 del Domzale.