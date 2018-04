Fiorentina, fari puntati su Lazzari e Faragò. Grassi…

La Fiorentina è la squadra più attiva della Serie A sul mercato in vista della prossima stagione. Il d.g. Pantaleo Corvino è stato a visionare la Spal per due talenti nel mirino come Grassi (di proprietà del Napoli) e Lazzari. Il centrocampista starebbe scendendo come quotazioni, mentre salgono di molto quelle dell’esterno. Senza dimenticare che per l’out destro piace sempre Faragò del Cagliari (che però costa oltre 10 milioni). Prime mosse in attesa di un’estate calda sul mercato.