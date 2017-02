Fiorentina, gli occhi del Liverpool su Federico Chiesa

É una delle più belle rivelazioni della Serie A targata 2016/17. E le sue giocate non sono passate inosservate neppure Oltremanica. Federico Chiesa è stato blindato nelle scorse settimane dalla Fiorentina con il rinnovo sino al 2021. Una mossa volta ad allontanare possibili pretendenti. Ieri sera però al Franchi – in occasione del posticipo contro il Torino – c’era in tribuna uno scout del Liverpool per visionarlo dal vivo. Occhi puntati in vista del futuro da parte dei Reds di Jurgen Klopp. Se Chiesa continuerà a brillare, allora dalla Premier potrebbero materializzarsi offerte concrete.