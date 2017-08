Fiorentina, Huddersfield in pressing per Rebic

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Ante Rebic, attaccante croato della Fiorentina. È l’Huddersfield il club maggiormente interessato al 23enne nativo di Spalato. Contatti in corso con il club di Della Valle. Rebic dunque in procinto di lasciare Firenze, dopo che lo scorso anno era andato in prestito in Bundesliga, all’Eintracht di Francoforte. Intanto il dg Pantaleo Corvino ha respinto intanto le avances del Benfica per il portiere Bartłomiej Dragowski. Il polacco resta in maglia viola.