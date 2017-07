La Fiorentina spinge per Ndombelé (Amiens) per la mediana: pronti 4 milioni. In arrivo nelle prossime ore Esseryc (Nizza), per l’attacco in caso di addio di Kalinic si valuta Simeone (Genoa), favorito su Zapata (Napoli) e Nestorovsky (Palermo). Tatarusanu è ai dettagli col Nantes.