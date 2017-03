Fiorentina, Rodrigo Caio prima scelta per il post Gonzalo

Pantaleo Corvino guarda al Brasile per rinforzare la difesa della Fiorentina. Al direttore generale viola piace moltissimo Rodrigo Caio, centrale fresco di rinnovo sino al 2021 con il San Paolo. Un elemento di talento pronto al grande salto in Europa e che a Firenze vorrebbero ingaggiare per rimpiazzare Gonzalo Rodriguez, sicuro partente in estate dato che non rinnoverà il contratto.