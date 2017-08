Fiorentina, si lavora per il ritorno di Jovetic. Piacciono Simeone e Zapata ma il sogno è Jesé

Inizio di settimana ricco di incontri e trattative per la Fiorentina. Una volta perso Emre Mor, diretto all’Inter, il d.g. viola Pantaleo Corvino approfondirà i contatti con il Psg per arrivare a Jesé Rodriguez (l’anno scorso al Las Palmas). In caso contrario i viola si sono già portati avanti con l’agente di Politano, ma il Sassuolo continua a fare muro. Per la difesa resta in pole Paletta (Milan, defilato il Torino, in corsa il Genoa). Per la fascia piacciono Amavi (Aston Villa) e Masina (Bologna). Per la trequarti vicinissimo a sbloccarsi Eysseric dal Nizza (affare da 4 milioni praticamente concluso) con l’arrivo di Sneijder nel club francese. In mezzo sondati Ndombelè (Amiens) e Benassi (Torino). Per l’attacco se parte Kalinic il primo nome è Simeone (Genoa), molto caldo anche Zapata (Napoli). Dall’Inter l’affare last minute può essere Jovetic: l’agente è al lavoro coi nerazzurri per aiutare la Fiorentina con l’ingaggio (ci sono anche Siviglia e Marsiglia).