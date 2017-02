Fiorentina, si pensa già al dopo Sousa: un poker di candidati alla panchina viola

Dopo la batosta di Europa League per mano del Borussia Monchenglabach in casa Fiorentina si guarda già al futuro. A fine stagione si separeranno le strade del club viola e del tecnico Paulo Sousa. In lizza per la successione un poker di candidati: il sogno (impossibile?) della famiglia Della Valle si chiama Maurizio Sarri, sotto contratto sino al 2020 col Napoli. Molto più semplice arrivare a Marco Giampaolo (vincolato alla Samp sino al 2018) che rappresenta a oggi la prima scelta. In alternativa due profili rampanti: Eusebio Di Francesco (Sassuolo) e Leonardo Semplici (Spal). Quest’ultimo, fiorentino doc, tornerebbe in viola dopo l’esperienza alla guida della Primavera gigliata.