Lavori in corso: Fiorentina, accelerata per Simeone. A centrocampo invece…

Viola attivi sul mercato. Il ds Pantaleo Corvino è al lavoro per rinforzare l’organico della squadra toscana viste le illustri partenze. Inizio di settimana elettrizzante, con movimenti sulla mediana e sul reparto offensivo.

CENTROCAMPO. Per quanto concerne la mediana si osserva Rolon dell’Argentinos Juniors, valutato attorno ai 4 milioni. Sfumato Jesé il nome nuovo per la fascia è Bamba del Saint-Etienne: contatti in corso tra i due club per la valutazione del giocatore.

ATTACCO. In dirittura d’arrivo la trattativa per Simeone. Nelle ultime ore la Fiorentina ha accelerato i tempi per un’operazione che si aggira attorno ai 18 milioni più bonus destinati al Genoa.