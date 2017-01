Fiorentina, spunta la pista Andrè Pinto

Ieri sono arrivati a Firenze, via Bari, Castrovilli (centrocampista, classe ’97) e Scalera (difensore, ’98): il primo arriva in prestito con obbligo di riscatto a 1,3 milioni; il secondo in prestito gratuito con diritto di riscatto. Saranno aggregati alla Primavera, ma si alleneranno spesso anche in Prima Squadra. Per giugno spunta la pista Andrè Pinto, difensore portoghese classe ’89 dello Sporting Braga.