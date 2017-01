Fiorentina, stretta finale del Tianjin per Kalinic. Offerta in arrivo, con il giocatore tentato a dire Sì

Archiviato l’importante gol contro la Juve, Nicola Kalinic torna a pensare al suo futuro, molto tentato dalle sirene cinesi. Il giocatore sarebbe infatti orientato ad accettare la destinazione Tianjin, andando ad accontentare Fabio Cannavaro. In arrivo l’offerta per la viola sui 35-38 milioni. Per ora la Fiorentina non ha ancora ricevuto nulla ma sembra difficile poter dire di no davanti a un’offerta di tale entità.