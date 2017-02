Fiorentina, te lo ricordi Anderson? Riparte dal Coritiba

Anderson Luís de Abreu Oliveira, noto semplicemente come Anderson, è un nuovo giocatore del Coritiba. Il calciatore brasiliano ex Manchester United ha avuto un trascorso anche alla Fiorentina, nella quale ha militato per sei mesi in prestito nel 2014, prima di far ritorno ai Red Devils. Dopo una parentesi lunga due anni all’Internacional, ora il centrocampista classe ’88 di Porto Alegre riparte dal Coritiba, club che milita nel Brasileirão, il massimo campionato brasiliano di calcio.