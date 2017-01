Operazione in uscita per la Fiorentina. Il giovane centrocampista classe ’96 Hernàn Toledo è prossimo a lasciare la Toscana destinazione Las Palmas. L’argentino è arrivato quest’anno in prestito biennale ai viola e non ha ancora collezionato alcuna presenza in Prima Squadra. Approderà in Spagna con la formula del prestito.