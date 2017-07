Fiorentina, arriva Veretout. Piacciono Kranevitter e Ndombelé

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Veretout dall’Aston Villa. Sempre per il centrocampo si continua a seguire Kranevitter (Atletico Madrid) anche se il profilo preferito sembra essere quello di Ndombelé (Amiens), manca poco invece per il trasferimento di Esseryc (Nizza) in maglia viola. Casting attaccante: sul taccuino i nomi di Nestorovski (Palermo), Simeone (Genoa) e Zapata (Udinese) per sostituire Kalinic. Babacar al momento resta, valigie pronte per Tatarusanu, pronto ad approdare al Nantes.