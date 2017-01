Kalinic-Cina sempre più vicini: oltre 10 milioni al giocatore. Oggi nuovo contatto

Ieri si è parlato di un caso alla viola, con Kalinic che avrebbe avuto un colloquio con Sousa per comunicargli l’addio a Firenze in direzione Cina. In realtà oggi sarà un giorno chiave: è in programma un nuovo contatto tra i cinesi del Tianjin e l’agente dell’attaccante, orientato ad accettare il quadriennale da oltre 10 milioni l’anno. Corvino valuta Marin, centrocampista del Viitorul Constanta (balla un milione tra le parti) e se parte la punta croata non scema la candidatura di Calleri (West Ham).