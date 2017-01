Primo giorno di mercato invernale e la Fiorentina si cautela in caso di partenza di Kalinic verso la Cina e potrebbe puntare sullo juventino Zaza per l’attacco (rientrerà a Torino dal prestito al West Ham che non lo riscatterà). Chi potrebbe invece fare ritorno in argentina è il terzino argentino Toledo, che ha richieste dal Gymnasia la Plata e dal Velez.