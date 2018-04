La ( futura ) miniera d’oro di casa Fiorentina: quanti talenti nel vivaio viola

Puntare sulle nuove leve, dare fiducia ai prospetti più intriganti, una politica che alla Fiorentina sta ripagando non solo in Serie A, dove i ragazzi di Pioli hanno collezionato 6 vittorie consecutive tornando in corsa per l’Europa League, ma anche in Primavera dove i gigliati vantano una delle rose più forti del campionato, ricca di profili molto interessanti che potrebbero presto calcare scenari ben più blasonati.

C’è ancora rammarico per la sconfitta in finale contro l’Inter al Torneo di Viareggio, al termine di una gara in cui i toscani hanno peccato di imprecisione e inesperienza più che di poca personalità: se da un lato c’è consapevolezza di non essere ancora ai livelli dell’Inter stessa e dell’Atalanta, dall’altro la prestazione profusa contro i nerazzurri ha evidenziato come il gap si stia riducendo sempre di più, dando ulteriore riprova dello straordinario lavoro di mister Bigica. Un lavoro che, negli ultimi mesi, ha valorizzato in misura esponenziale molti talenti di casa Fiorentina; l’interesse attorno ai volti principali dell’organico è sempre più forte, e non è da escludersi che già dalla prossima stagione qualcuno possa già essere convocato con i grandi.

LA MURAGLIA DIFENSIVA La progressiva crescita della squadra è arrivata anche grazie ad una sempre più determinante solidità nelle retroguardie: in particolare, il rendimento di Ferrarini, Hristov e Ranieri ha dato una notevole marcia in più ai ragazzi di Bigica, dopo un avvio di stagione piuttosto altalenante. Hristov si è confermato tra i profili di maggior valore all’interno della rosa toscana, con grande soddisfazione del direttore Pantaleo Corvino che ha spinto fortemente, appena un anno fa, per portarlo a Firenze.

CENTROCAMPO, IL MOTORE DELLA SQUADRA Il salto di qualità della Fiorentina arriva senza dubbio grazie all’esponenziale crescita degli interpreti a centrocampo. Fisicità, sostanza, tecnica, fantasia, i viola possono contare su un reparto di straordinario valore che non solo è in grado di garantire efficace supporto alla difesa, ma riesce anche a farsi carico della manovra offensiva grazie ai colpi di Valencic e Lakti. Entrambi vantano oltre 25 presenze tra tutte le competizioni e un minutaggio importante, a riprova di come i due ragazzi siano tra le colonne portanti dell’organico.

DIAKHATE, LA PUNTA DI DIAMANTE Durante il Torneo di Viareggio, Abdou Diakhate ha evidenziato più di tutti un’impressionante superiorità in termini qualitativi, trascinando la viola alla finale del torneo. Il gioiellino senegalese classe 1999 è il terzo tassello nel centrocampo di Bigica, che ha trovato in lui il vero trascinatore tecnico e carismatico della squadra, tanto da affidargli la fascia di capitano. Se in Campionato Primavera ha una maggiore tendenza a proteggere la squadra e garantire l’equilibrio tra i reparti, a Viareggio ha mostrato di essere altrettanto decisivo sotto porta, realizzando 5 gol in 7 partite. Ormai prossimo a compiere 20 anni, potrebbe essere lui il primo innesto dalla Primavera per la prossima stagione della Fiorentina in Serie A.

I “TERRIBILI 3” Una squadra che gode di così tanto potenziale ed estro, ha comunque bisogno di trovare i suoi finalizzatori e i suoi goleador. E la Fiorentina, in Gabriele Gori, ha trovato il suo bomber di razza: 19 gol in 28 partite, 6 assist, numeri impressionanti di un ragazzo che non solo si è conquistato a suon di reti la viola, ma anche la Nazionale u.19 di cui è uno dei pezzi più pregiati. Un rendimento, quello dell’attaccante fiorentino, che è anche frutto del supporto dei suoi due principali compagni di reparto; Josip Maganjic e Riccardo Sottil hanno infatti il merito di completare un trio offensivo di assoluto valore, esaltando le doti realizzative di Gori ma allo stesso tempo fornendo quella fantasia e quei colpi necessari per spezzare gli equilibri e alzare il livello. Entrambi, come Gori, sono nati nel 1999 e a neanche 20 anni dimostrano già una personalità e qualità da grande giocatore. Maganjic, prodotto della scuola croata, segue le orme di tanti altri connazionali che nella loro carriera si sono distinti per classe ed eleganza: talvolta poco cinico, mostra comunque un bagaglio tecnico fuori dal comune. Sottil invece, come confermano anche i numeri, tende ad essere molto più “cattivo” nell’attaccare la porta e sia in fase realizzativa ( 11 gol ), sia in fase assist ( 8 ), si colloca nella top.3 dei giocatori più determinanti nell’organico.

Considerato il ruolino di marcia di Inter e Atalanta, difficilmente la squadra di mister Bigica riuscirà nell’impresa di trionfare nel Campionato Primavera. D’altro canto, le basi gettate nel corso di questa stagione sono molto positive non solo in chiave presente, ma anche e soprattutto in chiave futura: la nuova gestione a Firenze, orientata alla valorizzazione dei giovani, può portare a credere che molti dei talenti del vivaio potranno andare a comporre, in un futuro non così remoto, parte della Fiorentina che verrà.