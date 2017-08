Lavori in corso: Fiorentina, in attacco tutto su Jesé e Simeone. Ufficiale Simic…

Aspettando di capire il futuro di Kalinic, la Fiorentina continua a lavorare su più fronti per regalare a Stefano Pioli una rosa competitiva per la prossima stagione. Esaurite, o quasi, le partenze, in casa viola è tempo di pensare agli ultimi colpi di mercato in entrata, dove dalla difesa all’attacco sono tanti i giocatori da seguire.

DIFESA: Partendo dal reparto arretrato, il nome caldo da qualche settimana in orbita Fiorentina è quello di Strinic. In uscita dal Napoli, il terzino croato piace molto alla dirigenza viola, desiderosa di rinforzare il proprio gioco sulle fasce. Le altre piste seguite dai toscani in difesa portano al terzino dell’Union Berlino Pedersen e al centrale del Milan Paletta (sul quale c’è anche il Genoa), mentre sfuma il possibile colpo Martins Indi, passato a titolo definitivo dal Porto allo Stoke City nelle ultime ore.

CENTROCAMPO: Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’acquisto dal Domzale di Renato Simic, centrocampista classe 2001 unitosi ai viola a titolo definitivo.

ATTACCO: Due le piste seguite con insistenza dalla Fiorentina in queste ore per quanto riguarda l’attacco. Il d.g. Pantaleo Corvino è al lavoro con il Psg per chiudere il passaggio in maglia viola di Jesé, giocatore chiuso a Parigi dalle tante stelle e che ieri si è allenato a parte rispetto ai compagni. Nel ruolo di punta i Viola si preparano invece a dare l’assalto a Giovanni Simeone, nel caso in cui Kalinic dovesse partire. La richiesta del Genoa per il Cholito è di 20 milioni, cifra considerata eccessiva dalla Fiorentina, fiduciosa di poter chiudere a meno la trattativa, forte dell’accordo già raggiunto da tempo col giocatore.