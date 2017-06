L’Everton vuole Kalinic! Oltremanica pronta un’offerta importante, Milan alla finestra

E’ ormai assodato che il ventinovenne Nikola Marìo Kalinić sia in uscita dalla Fiorentina, il club gigliato però non è disposto a svendere l’attaccante per il quale vorrebbe almeno 30 milioni di euro, cifra eccessivamente esosa per il Milan. Secondo quanto scrive “TalkSport”, l’Everton sarebbe pronto, dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra le due dirigenze, a soddisfare le richieste dei viola. Il croato, tra l’altro, ha già militato in Premier League nel Blackburn, senza fortuna, e avrebbe voglia di prendersi una rivincita per dimostrare i notevoli miglioramenti conseguiti in questi anni.