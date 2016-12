Regali di Natale – Telenovela Fiorentina: Jovetic arriva, Rodriguez parte?

A Natale anche gli allenatori di Serie A aspettano i regali in vista di gennaio. Si prospetta un mercato intenso per Pantaleo Corvino e la “sua” Fiorentina. Un andamento altalenante quello dei ragazzi di Paolo Sousa che implica interventi mirati per andare a rinforzare una rosa da cui i tifosi vogliono risultati qualitativamente migliori.

JOVETIC E ZAMPANO IN? – Il nome di Stevan Jovetić è indissolubilmente legato ai colori viola, perchè è qui che il montenegrino ha dato il meglio di sé ed è qui che vuole ritornare per rilanciarsi. Il ventisettenne ha rifiutato la Cina, l’Inter lo vuole cedere e Sousa lo aspetta… Il D.S. viola è anche un noto estimatore di giovani talenti come Francesco Zampano, terzino classe ’93 del Pescara che sta facendo molto bene al suo primo anno in A e che sarebbe interessato a trasferirsi in Toscana.

ZARATE E RODRIGUEZ OUT? – Gli esuberi sono molti, a partire dal ventinovenne attaccante Mauro Zarate, un talento cristallino le cui doti si sono viste a sprazzi nel corso degli anni. Lui vorrebbe rimanere, il club sta vagliando alcune possibili destinazioni. Paradossale è la situazione del capitano viola Gonzalo Rodriguez che è in scadenza a giugno. La Fiorentina ha proposto un rinnovo annuale, ma il centrale vuole almeno due anni di contratto. Nei prossimi giorni si capirà il futuro del trentaduenne. Anche Milan Badelj è sul piede di partenza, Milan e Inter si contendono il ventisettenne metronomo viola.