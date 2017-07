Ufficiale: Niente Fiorentina per Tello, ha firmato con il Betis Siviglia

Il Betis Siviglia, attraverso i propri canali, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Barcellona per l’acquisto a titolo definitivo di Cristian Tello. L’esterno classe ’91, ex Fiorentina, ha firmato un accordo con il club andaluso valido fino a giugno del 2022. Conseguentemente non ci sarà nessun ritorno a Firenze per l’ambidestro di Sabadell che tanto bene aveva fatto nella scorsa stagione.