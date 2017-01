Frosinone, poker di acquisti per puntare alla A

Frosinone attivissimo sul mercato: il club del presidente Stirpe ha già chiuso quattro acquisti per dare l’assalto alla promozione in Serie A. Presi il laterale destro Riccardo Fiamozzi (in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dal Genoa), il centrale Luka Krajnc (in prestito dalla Samp), il centrocampista Raffaele Maiello (in prestito dal Napoli via Empoli) e l’attaccante Benjamin Mokulu dall’Avellino; agli irpini andrà in cambio Andrea Cocco.