Frosinone, pronto il doppio colpo Maiello-Del Prete

Frosinone attivissimo sul mercato. Il presidente Stirpe è al lavoro insieme al direttore sportivo Gianniti per definire due colpi in entrata. In arrivo a gennaio per consolidare la squadra in zona promozione il centrocampista Raffaele Maiello dal Napoli (era in prestito a Empoli) e il terzino destro Lorenzo Del Prete dal Perugia. Parti al lavoro per ultimare i dettagli e chiudere le operazioni per la riapertura del mercato.