Frosinone, tutto pronto per il ritorno di Bardi dall’Inter

Sarà di nuovo Francesco Bardi a difendere i pali del Frosinone nella prossima stagione. L’ex portiere della nazionale under 21 è rientrato all’Inter dopo il prestito proprio nelle fila della compagine gialloazzurra, ma non farà parte della rosa di Luciano Spalletti nel prossimo campionato. E così all’orizzonte per l’estremo difensore livornese si prospetta un nuovo prestito. In prima fila proprio del club del presidente Stirpe che punta a ripartire dalla certezza Bardi in porta per cercare di riconquistare la Serie A.