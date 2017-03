La Ciociara: “Se il Frosinone va in A non mi spoglio. Kragl è geloso”

Arde d’amore ma è divisa tra due fuochi. Da un lato la passione per il Frosinone, club di cii è anche la madrina ufficiale; dall’altra la love-story con l’esterno tedesco Oliver Kragl. Alessia Macari, meglio nota come “La Ciociara” della trasmissione di Canale5 “Avanti un altro” e attuale opinionista de “Lo Scherzo perfetto” su Italia1, ha scelto di “sposare” la causa del fidanzato, rompendo una promessa fatta alla tifoseria gialloazzurra. Niente strip-tease in caso di promozione in Serie A. Una doccia gelata per i tanti supporters della squadra allenata da Pasquale Marino: “Avevo promesso di spogliarmi se il Frosinone vincerà il campionato di serie B, ma ora rimangio la promessa. Oly è geloso!”. La “Ciociara” resta in esclusiva per il suo Oliver…