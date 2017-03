Love story Ciociara: Alessia Macari va in gol con Kragl del Frosinone

“Mi ha corteggiato per un anno e alla fine ho ceduto”. L’ultima coppia che rinsalda il binomio tra il mondo dello spettacolo e quello del calcio è quella composta da Alessia Macari e Oliver Kragl. La “Ciociara”, lanciata da Paolo Bonolis nella trasmissione “Avanti un altro” e vincitrice del Grande Fratello Vip su Canale 5, si é fidanzata con l’esterno offensivo del Frosinone, di cui è anche la madrina ufficiale. La squadra punta alla promozione in A e Kragl in terra ciociara, oltre che una maglia da titolare, ha trovato anche l’amore. Merito della prorompente show-girl…