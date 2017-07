Atteso oggi a Genova Ricardo Centurion, attaccante dei brasiliani del San Paolo, lo scorso anno in prestito al Boca Juniors. Si tratta di un clamoroso ritorno al Genoa dopo la parentesi della stagione 2013/2014. In attesa delle firme sull’accordo (prestito con diritto) si profila un colpo a sorpresa per il club allenato da Juric.