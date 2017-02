Colpo Palmeiras: preso il pallone d’oro Miguel Borja. Beffate Atalanta e Genoa

Grande colpo per il Palmeiras. Come si evince dallo scatto griffato GazzaMercato, il club brasiliano si è assicurato un nuovo gioiello offensivo: l’attaccante Miguel Borja. Beffate Atalanta e Genoa, entrambe vicine al pallone d’oro del Sudamerica nel mercato di gennaio. Borja è chiamato a coprire un ruolo importante con la formazione paulista, dato che erediterà la camiseta numero nove da Gabriel Jesus, sbarcato a gennaio al City di guardiola dove sta confermando le attese. Per Miguel la stimolante sfida di far dimenticare il campione brasiliano..