Dalla Spagna: Genoa, guai in vista. L’Atletico Madrid vuole Montoya

L’ala destra del Rosario Central Walter Montoya ha attratto l’attenzione di diversi club sudamericani ed europei. Su tutti c’è il Genoa, che parrebbe avere un accordo di massima col giocatore per farlo approdare in liguria a giugno. A minare le ‘convinzioni’ del Grifone però potrebbe esserci l’Atletico Madrid che, secondo i colleghi di AS, starebbe pensando al suo ingaggio. Il giocatore viene ha una valutazione vicina ai 5.5 milioni di euro e sarebbe diventato uno degli obiettivi principali di Simeone per la prossima stagione. Guai in vista per la genova rossoblù.