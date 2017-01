Dalla Spagna: il Siviglia chiude per Montoya, Genoa beffato

Niente Genoa per Walter Montoya. Il Siviglia ha accelerato le trattative nelle ultime ore e ha trovato l’accordo con il giocatore e il Rosario Central, andando così a beffare i rossoblù, i quali credevano di poter abbracciare Montoya in estate. Come reso noto dallo stesso club attraverso un comunicato il giocatore argentino firmerà un contratto fino al 2021 con gli spagnoli, subito dopo aver superato le visite mediche. da decidere rimane dove giocherà il giocatore nei prossimi mesi. A meno di una partenza di Ganso o Kiyotake a gennaio con conseguente liberazione di un posto di una casella per extracomunitari (attualmente tutte occupate al Siviglia), Montoya sarà costretto a tornare in Argentina fino a fine stagione per poi unirsi definitivamente al Siviglia in estate.