Dall’Argentina, Montoya-Genoa ai dettagli

Per Walter Montoya al Genoa è questione di ore. Secondo il quotidiano argentino “Olè”, il Genoa di Enrico Preziosi avrebbe scavalcato le offerte di Boca Juniors e River Plate, e sarebbe ad un passo dal portare in Italia il giovane argentino. Il Grifone ha infatti offerto 5 milioni e mezzo di euro per il centrocampista del Rosario Central, che ha effettuato la sua controfferta. La forbice tra i due club è davvero minima, questione di dettagli.