Dall’Inghilterra: Genoa, Simeone è finito nel mirino dell’Everton

Si susseguono le voci su chi potrà andare a sostituire Romelu Lukaku all’Everton. Il fuoriclasse belga saluterà la città di Liverpool in estate e i Toffees sarebbero già al lavoro per non essere presi in contropiede. L’ultimo nome accostato al club allenato da Ronald Koeman è Giovanni Simeone che – secondo i colleghi del Sun – sarebbe finito nel mirino degli inglesi. Sinora la stagione di Simeone Jr è stata luccicante: con il Genoa ha collezionato un totale di 27 presenze impreziosite da 11 reti. Motivo per il quale diversi club sarebbero già sulle su tracce. L’Everton anticiperà tutti?