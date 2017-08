Genoa scatenato sul mercato anche a cavallo di Ferragosto. I rossoblu sistemano la difensa con il centrale Luca Rossettini che arriverà a titolo definitivo dal Torino e firmerà un biennale. Mercoledì sarà invece il giorno di Maxi Lopez: contratto per due stagioni pure per l’attaccante argentino che sostituirà in organico il partente Simeone destinato alla Fiorentina.