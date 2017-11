Effetto Ballardini: il Genoa sbanca Crotone e si rilancia grazie all’epurato Rigoni

Buona la prima per Davide Ballardini sulla panchina del Genoa. La terza avventura del tecnico di Ravenna sulla panchina rossoblù è iniziata nel migliore dei modi con il pesante successo sul campo del Crotone. Tre punti che rilanciano i liguri nella corsa alla salvezza, ottenuti perdi più in uno scontro diretto. Decisivo uno degli epurati di Ivan Juric: quel Luca Rigoni, finito spesso in panchina e ai margini con l’allenatore croato. E ora di nuovo pilastro dell’undici genoano e decisivo con un gol alla sua maniera. Per il centrocampista in scadenza di contratto a giugno si parla di rinnovo. Grazie alla cura Ballardini da dimenticato è tornato protagonista decisivo. E il Genoa torna a credere nella permanenza in A.