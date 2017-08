Genoa, a centrocampo spunta l’idea Brlek

Nuova pista per il Genoa che guarda in casa del Wisla Cracovia per il centrocampista croato Petar Brlek, giovane talento classe 1994. Un affondo a sorpresa per il giocatore che potrebbe concretizzarsi per una cifra di 2 milioni più bonus. Si tratta per provare a cercare un accordo con la società polacca. Brlek piaceva anche all’Inter che lo ha fatto seguire dai suoi scout, ma ora è il club di Preziosi a provare a chiudere.