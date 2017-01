Genoa, Agazzi in arrivo. Per il centrocampo ora tutto su Cataldi

Il Genoa ha praticamente definito l’arrivo in Liguria del portiere Michael Agazzi. L’ex Milan e Chievo arriverà da Cesena con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sarà lui a prendere il posto di Perin, almeno numericamente, nella rosa di Juric.

CENTROCAMPO In mezzo invece c’è stata la stretta, forse decisiva, per arrivare a Cataldi della Lazio. Anche in questo caso si tratta di un prestito. Resta dunque solo sullo sfondo la candidatura dello juventino Hernanes. Un doppio colpo per tornare a correre in campionato.