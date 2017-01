Genoa, arriva subito Landre in difesa. Per Sanogo c’è l’offerta

Continua a lavorare sul mercato il Genoa del presidente Preziosi, che vuole rafforzare difesa e centrocampo. Per il reparto arretrato c’è l’accordo col Lens per anticipare a gennaio l’arrivo del difensore Landre (classe ‘92), oggi la fumata bianca. Intanto a centrocampo verrà fatta la prima proposta allo Young Boys per Sanogo, mediano classe ’89 sui cui però non c’è ancora accordo sulla valutazione.