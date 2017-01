Genoa: Atletico Madrid e Boca Juniors complicano l’affare Montoya. Ma intanto arriva Carmona

Era tutto fatto per Walter Montoya al Genoa. Negli scorsi giorni vi avevamo aggiornato sul futuro del centrocampista del Rosario Central, che era ormai virtualmente un giocatore del Genoa. E invece? E invece da una parte il Boca Juniors ha presentato un’altra offerta più convincente per accaparrarsi il giocatore, dall’altra si sono succedute nuove voci che vedrebbero l’Atletico Madrid di Simeone interessato al giocatore. In attesa di sviluppi sulla situazione dell’argentino, il Genoa pesca sempre dal Sudamerica: il nuovo rinforzo a centrocampo è il cileno Carlos Carmona dell’Atalanta.