Genoa, Ballardini e lo staff: si tratta

Davide Ballardini è in assoluto la prima scelta del Genoa per rimpiazzare in panchina Ivan Juric, a un passo dall’esonero. Il tecnico ravennate è uno specialista in imprese salvezza e tra i pochi in grado di rivitalizzare una squadra appiatatisi su se stessa come il Grifone. Ballardini vorrebbe un contratto fino al 2019 o al limite fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Pronti a seguirlo incontro questa avventura gli storici collaboratori Carlo Regno, Stefano Melandri e Andrea Rinaldi.