Lavori in corso: Genoa, Bovo verso il ritorno. Pressing Ranocchia

Manovre di mercato in casa Genoa: tanti i nomi accostati al club rossoblù, in cerca di nuove pedine per la stagione che verrà. Dalla difesa all’attacco il club di Preziosi è al lavoro per costruire una squadra competitiva e per accontentare le richieste dei tifosi, cercando di migliorare anche il piazzamento ottenuto nella scorsa stagione.

DIFESA Per quanto concerne il reparto difensivo tutto fatto per il giovane terzino sinistro classe ’97 Anocic: il giocatore arriva dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. I genoani continuano il restyling della linea difensiva: sul taccuino rossoblù i profili che spiccano sono quelli di Bovo e Ranocchia, quest’ultimo obiettivo primario ma resta da risolvere il problema dell’ingaggio, ritenuto dispendioso dai Grifoni. Pista meno tortuosa quella che porta a Bovo: la trattativa con il Pescara è già in stato avanzato poiché il difensore è ritenuto la prima alternativa al centrale nerazzurro. Brusca frenata invece per Gustavo Cabral (Celta Vigo).

CENTROCAMPO Per la mediana piace sempre il centrocampista del Defensor Benavidez. Il Genoa monitora la situazione e potrebbe pensare a una sinergia con l’Inter per l’uruguaiano. Laxalt può partire ed è finito nel mirino dell’Atalanta. Sullo sfondo in entrata c’è anche Giaccherini del Napoli.

ATTACCO Juric attende rinforzi anche in attacco: per il reparto offensivo idea Maxi Lopez. L’argentino è in scadenza di contratto con il Torino, trattativa fattibile ma il giocatore preferisce al momento restare con il club granata per giocarsi le sue possibilità. Un affare da fine mercato, se sarà.