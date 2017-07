Genoa, arriva Centurion. In attacco sondaggio per Kadlec

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Centurion al Boca Juniors, ma nelle ultime ore c’è stato il dietrofront da parte del giocatore che ha deciso di approdare nel club rossoblù. Sempre per il centrocampo piacciono Mandragora (Juventus) e Benavidez (Defensor), mentre in difesa restano vive le piste che portano a Paletta (Milan) e Ranocchia (Inter). Per il reparto offensivo è stato sondato Kadlec (Sparta Praga).