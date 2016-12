Genoa, Cofie in scadenza: ci provano Watford e Hoffenheim

Sirene estere per Isaac Cofie. Il mediano ghanese è in scadenza di contratto con il Genoa a fine stagione e dall’estero si sono già mossi alcuni club per sondare il terreno. Mazzarri è un grande estimatore del centrocampista ex Chievo e vorrebbe portarlo al Watford. Dalla Germania si é fatto avanti l’Hoffenheim per il calciatore rigenerato dalla cura Juric, che non vorrebbe perderlo.