Genoa, Djordjevic e Lapadula nomi caldi per l’attacco. Proposto prestito secco per Bertolacci

Il Genoa, dopo le visite mediche, ha ufficializzato l’arrivo del difensore argentino Spolli (svincolato dal Chievo). Ora i rossoblù stanno lavorando affinché il ritorno di Pandev diventi realtà, con il macedone che a breve firmerà per un altro anno con il Grifone. Nelle prossime ore nuovi contatti con la Lazio per Djordjevic, in attesa di conoscere il destino del rossonero Lapadula. Per la mediana proposto un prestito secco per Bertolacci mentre resta nel mirino pure Mandragora (Juve). Atteso domani a Genova l’argentino Cecchini (Banfield) che sarà rossoblù sotto il cappello dell’Inter, il giorno della firma di Zukanovic (Roma) altro rinforzo per la difesa. Piace anche Ristovski (Rijeka).