Genoa grandi firme in difesa: nel mirino Ranocchia e Zapata

Il Genoa é alla ricerca di un difensore centrale esperto per rinforzare la propria retroguardia. Il presidente Enrico Preziosi guarda a Milano per trovare il rinforzo giusto. Nel mirino l’interista Andrea Ranocchia, che però preferirebbe il ritorno in Premier League, e il milanista Cristian Zapata per il quale il problema è relativo all’alto ingaggio percepito dal colombiano.