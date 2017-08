Il Genoa per la difesa farà un nuovo tentativo per Ranocchia (Inter, il giocatore aspetta sempre la Premier), le alternative sono Marrone (Juve) e Paletta (Milan). Piace il giovane Benavidez (Defensor); Lazaar (Newcastle) e Biraghi (Pescara) sono idee se parte Laxalt; Giaccherini (Napoli) è una pista per l’attacco, ma c’è il problema ingaggio.