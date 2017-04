Genoa, idea Maran per la panchina

In estate le strade di Andrea Mandorlini e del Genoa sembrano destinate a separarsi. Un addio che potrebbe consumarsi addirittura con un paio di mesi d’anticipo se i rossoblù non dovessero invertire la tendenza negativa nei risultati delle ultime settimane. Per la prossima stagione in casa ligure piace il nome di Rolando Maran, reduce da un brillante triennio alla guida del Chievo. Una idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.