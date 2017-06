Genoa, idea Maxi Lopez

Nome nuovo per l’attacco del Genoa: si tratta dell’argentino Maxi Lopez, che dirà addio al Torino in estate dopo i contrasti avuti nei mesi scorsi con il tecnico Sinisa Mihajlovic. L’ex River Plate punta a restare in Italia e i rossoblu ci starebbero facendo un pensierino. Con il Toro sulle tracce del Cholito Simeone: non è escluso che proprio Maxi (insieme a un robusto conguaglio) possa rappresentare la contropartita giusta per il club di Preziosi.